56-летняя Валерия показала тренировку в спортзале и восхитила поклонников
Фото: Instagram/valeriya
Эстрадная певица Валерия никогда не скрывает свой возраст. Народная артистка России мотивирует аудиторию своей формой и на постоянной основе рассказывает, как ее удается поддерживать, сообщает Zakon.kz.
К примеру, 12 января 2025 года исполнительница хита "Нежность" разместила новый видеоролик из спортивного зала.
"Новый год – новые цели", – говорится в подписи к посту.
Комментаторы оценили старания популярной певицы, назвав примером для подражания.
Также Валерию попросили чаще выкладывать столь мотивирующие видео.
- Восхищаюсь вами.
- Хочу быть такой же молодой бабулей. Благодарю за мотивацию и пример.
- В который раз вы даете пинок под одно место.
- Все достойно и красиво! Супер красавица и труженица.
- Восхищаюсь вашей дисциплинированностью.
- Трудоголик, – отмечают воодушевленные пользователи.
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Стоит отметить, что Валерия скоро станет бабушкой во второй раз. В конце 2024 года ее младший сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана объявили о скором пополнении в семье.
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