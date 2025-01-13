56-летняя Валерия показала тренировку в спортзале и восхитила поклонников

Фото: Instagram/valeriya

Эстрадная певица Валерия никогда не скрывает свой возраст. Народная артистка России мотивирует аудиторию своей формой и на постоянной основе рассказывает, как ее удается поддерживать, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 12 января 2025 года исполнительница хита "Нежность" разместила новый видеоролик из спортивного зала. "Новый год – новые цели", – говорится в подписи к посту. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya) Комментаторы оценили старания популярной певицы, назвав примером для подражания. Также Валерию попросили чаще выкладывать столь мотивирующие видео. Восхищаюсь вами.

Хочу быть такой же молодой бабулей. Благодарю за мотивацию и пример.

В который раз вы даете пинок под одно место.

Все достойно и красиво! Супер красавица и труженица.

Восхищаюсь вашей дисциплинированностью.

Трудоголик, – отмечают воодушевленные пользователи. Материал по теме Валерия сняла трендовое видео, став "настоящим Ferrari" Стоит отметить, что Валерия скоро станет бабушкой во второй раз. В конце 2024 года ее младший сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана объявили о скором пополнении в семье.

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