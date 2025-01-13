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Культура и шоу-бизнес

56-летняя Валерия показала тренировку в спортзале и восхитила поклонников

56-летняя Валерия показала тренировку в спортзале и восхитила поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 11:42 Фото: Instagram/valeriya
Эстрадная певица Валерия никогда не скрывает свой возраст. Народная артистка России мотивирует аудиторию своей формой и на постоянной основе рассказывает, как ее удается поддерживать, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 12 января 2025 года исполнительница хита "Нежность" разместила новый видеоролик из спортивного зала.

"Новый год – новые цели", – говорится в подписи к посту.

Комментаторы оценили старания популярной певицы, назвав примером для подражания.

Также Валерию попросили чаще выкладывать столь мотивирующие видео.

  • Восхищаюсь вами.
  • Хочу быть такой же молодой бабулей. Благодарю за мотивацию и пример.
  • В который раз вы даете пинок под одно место.
  • Все достойно и красиво! Супер красавица и труженица.
  • Восхищаюсь вашей дисциплинированностью.
  • Трудоголик, – отмечают воодушевленные пользователи.

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Стоит отметить, что Валерия скоро станет бабушкой во второй раз. В конце 2024 года ее младший сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана объявили о скором пополнении в семье.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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