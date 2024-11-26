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Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка

Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 13:35 Фото: Instagram/lianashulginaa
Неделей ранее стало известно, что российская певица Валерия станет бабушкой во второй раз. Младший сын артистки Арсений Шульгин и его супруга Лиана объявили о скором пополнении в семье. Теперь же стал известен пол малыша, сообщает Zakon.kz.

К гендер-пати звездное семейство решило подойти оригинально. Для этого они обратились к музыканту Басте.

В итоге мероприятие прошло не в привычном для многих формате, а на съемках шоу. Радостной новостью супруги поделились с аудиторией, опубликовав небольшое видео на странице в Instagram.

После того, как Арсений и Лиана с родителями поднялись на небольшую сцену, вылетел синий конфетти.

"Без слов! Мы до сих пор в шоке! Спасибо за такой оригинальный гендер-пати", – написала невестка Валерии.

Комментаторы незамедлительно приступили к поздравлениям. Также они заявили, что именно эта семья является примером для подражания.

  • Какая прекрасная новость. Поздравляю!
  • Ну все, будет теперь кому защищать принцессу вдобавок к папе.
  • Будьте счастливы. Арсений – прекрасный муж и отец. Видно, что сердце доброе. Пусть так будет всегда.
  • Ура! Угадала.
  • Очень здорово, – отмечает армия поклонников.

Для пары это уже второй ребенок. 1 января 2021 года на свет появилась девочка Селин – особая любимица подписчиков Валерии.

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Ранее сообщалось, что 56-летний американский актер Уилл Смит 25 ноября 2024 года вспомнил значимую дату для своей карьеры. 27 лет назад хип-хоп исполнитель выпустил дебютный сольный альбом под названием Big Willie Style.

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