56-летняя Валерия показала маму и раскрыла секрет ее долголетия

Российская певица Валерия поделилась семейным фото с мамой и мужем, сообщает Zakon.kz.

На совместном снимке – Валерия, Иосиф Пригожин и мама певицы – 86-летняя Галина Перфилова.

"Я так радуюсь возможности дарить нашей мамуле яркие впечатления, и самое прекрасное то, что она и сама стремится открывать для себя новое, активно познавать этот мир. Именно в этом, я уверена, залог долголетия и здоровья любого человека", – подписала фото певица.

Судя по антуражу, семья находится в теплых краях.

Сама Валерия ведет активный образ жизни и успевает сочетать концерты с посещением спортзала. Причем, судя по Instagram ее мамы, Галина Николаевна тоже может посетить спортзал, чтобы "покрутить педали".