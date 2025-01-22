#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
527.58
546.15
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
527.58
546.15
5.29
Культура и шоу-бизнес

56-летняя Валерия показала маму и раскрыла секрет ее долголетия

Валерия показала пожилую маму и раскрыла секрет ее долголетия, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 14:02 Фото: Instagram/madamgalina27
Российская певица Валерия поделилась семейным фото с мамой и мужем, сообщает Zakon.kz.

На совместном снимке – Валерия, Иосиф Пригожин и мама певицы – 86-летняя Галина Перфилова.

"Я так радуюсь возможности дарить нашей мамуле яркие впечатления, и самое прекрасное то, что она и сама стремится открывать для себя новое, активно познавать этот мир. Именно в этом, я уверена, залог долголетия и здоровья любого человека", – подписала фото певица.

Судя по антуражу, семья находится в теплых краях.

Сама Валерия ведет активный образ жизни и успевает сочетать концерты с посещением спортзала. Причем, судя по Instagram ее мамы, Галина Николаевна тоже может посетить спортзал, чтобы "покрутить педали".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
50-летний Александр Ревва внезапно сменил имидж
Культура и шоу-бизнес
12:36, Сегодня
50-летний Александр Ревва внезапно сменил имидж
Жена Владимира Преснякова уговорила его исполнить супружеский долг на Мальдивах
Культура и шоу-бизнес
12:08, Сегодня
Жена Владимира Преснякова уговорила его исполнить супружеский долг на Мальдивах
Певец Джастин Бибер отписался от жены в соцсетях
Культура и шоу-бизнес
08:56, Сегодня
Певец Джастин Бибер отписался от жены в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: