"Родился мертвым": Филипп Киркоров шокировал новым заявлением

Российский исполнитель Филипп Киркоров поделился страшными подробностями своего рождения. Неожиданное признание прозвучало, когда 57-летний актер выступил приглашенным редактором в журнале, посвященном психологии, сообщает Zakon.kz.

Народный артист подчеркнул, что при подготовке к теме, в его голове сразу закрутились мысли о детстве и родительской семье.

"Знаете, что я мертвым родился? Да. Пуповина вокруг шеи обмоталась. На свет появился не дыша. А потом вздох… и столько любви обрушилось на меня. Так меня ждали, так мной дорожили. Я же на юге рос, у моря. Семья, дом, солнце и очень много любви…. А потом стали уходить… сначала бабушка, потом мама…" Филипп Киркоров

По его словам, известное выражение про утихающую боль с годами не имеет смысла.

"Она не утихает! Мне до сих пор не хватает самого близкого человека – мамы…И вот остаешься ты после такого детства почти один и начинаешь бежать… Себе говоришь, что за славой, победами, а бежишь просто от себя, в никуда. Так долго я бежал, что и уже бег этот надоел. Пришла скука, а скука и уныние – это большой грех". Филипп Киркоров

Далее он обращается к общественности.

"Верьте или не верьте, но каждый свой поступок взвешиваю. С мыслью – как это оценят мои дети и мой папа. Верю, что жизнь – бумеранг: что отдаете, то и вернется. Этот принцип был заложен при творении. Так учили и меня… мои родители. Можно родиться бездыханным и дышать потом полной грудью, а можно быть живым и не дышать. Сегодня я снова дышу". Филипп Киркоров

Примечательно, что откровенный рассказ и снимки для журнала поразили подписчиков.

Многие заявили, что такой рассудительный Киркоров без перьев и всякой мишуры нравится им гораздо больше.

Вот это понимаю. Красивый мужчина без камней и всякой женской атрибутики.

Какая стильная, интеллигентная фотосессия и правильные рассуждения.

Артист с большой буквы. Желаю вам оставаться таким на многие годы.

И это так, далеко не каждый умеет правильно дышать.

Сколько в вас мудрости. Всегда восхищаюсь.

Красивый образ и красивые мысли, – пишут пользователи.

Несколько дней ранее стало известно, что 92-летний отец Киркорова оказался в реанимации из-за нетрадиционной медицины. Как оказалось, здоровье артиста ухудшилось из-за тибетского лечения.