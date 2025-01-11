92-летний отец Филиппа Киркорова оказался в реанимации из-за нетрадиционной медицины

Стало известно о причине тяжелого состояния отца российского певца Филиппа Киркорова. 92-летний народный артист РФ накануне Нового года попал в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, у Бедроса Киркорова были проблемы с легкими, откуда врачи выкачивали воду. Отмечается, что здоровье артиста ухудшилось из-за тибетского лечения.

"В эффективности тибетской медицины его убедила сиделка и от традиционного лечения, которое ему прописали до этого врачи, он отказался. В больнице Киркоров провел неделю, а на сами праздники его отпустили домой", – пишет канал.

Ранее Филипп Киркоров неоднократно заявлял, что у его отца появились проблемы со здоровьем. Периодически артиста госпитализировали.

В декабре 2024 года и сам музыкант потерял сознание на съемках фильма. Филипп Киркоров признался после инцидента, что жизнь артистов полна нагрузок.