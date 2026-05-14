Филипп Киркоров сделал громкое заявление о своей женитьбе

Российский певец Филипп Киркоров сделал неожиданное признание в собственный день рождения. Он заявил, что больше не планирует идти под венец, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KP.RU, 59-летний артист провел торжество в столичном ресторане в кругу близких.

"Все, больше не хочу жениться. Хотя кто знает, как говорится, никогда не зарекаюсь", – высказался любимец публики.

14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин помогли отцу задуть свечи на торте. Филипп дважды менял наряды: сначала предстал в красной куртке из питона и берцах за 300 тысяч рублей, а под конец вечера явил гостям пиджак с драгоценной брошью.

Среди гостей были Игорь Крутой, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Ани Лорак и Егор Крид.

