Тимати сфотографировали с "Дошираком" на фоне помойки в Париже
Фото: Instagram/simona280
Российский рэпер Тимати попал в объектив своей матери Симоны Юнусовой с лапшой быстрого приготовления в руках на фоне помойки в Париже, сообщает Zakon.kz.
Юнусова опубликовала снимки 16 января на своей странице в Instagram, сопроводив их шутливым комментарием: "Все, красивая жизнь закончилась, съезжаем из отеля и переходим на "Доширак".
Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:
- В Париже даже свалка выглядит интеллигентно!
- Дорогая Симона, не переживайте, можно перстень продать и квартиру взять в Париже.
- Колоритно!
10 января семья рэпера отправилась отдыхать в столицу Франции.
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