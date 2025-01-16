Тимати сфотографировали с "Дошираком" на фоне помойки в Париже

Российский рэпер Тимати попал в объектив своей матери Симоны Юнусовой с лапшой быстрого приготовления в руках на фоне помойки в Париже, сообщает Zakon.kz.

Юнусова опубликовала снимки 16 января на своей странице в Instagram, сопроводив их шутливым комментарием: "Все, красивая жизнь закончилась, съезжаем из отеля и переходим на "Доширак".

Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:

В Париже даже свалка выглядит интеллигентно!

Дорогая Симона, не переживайте, можно перстень продать и квартиру взять в Париже.

Колоритно!

10 января семья рэпера отправилась отдыхать в столицу Франции.