#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.96
630.27
6.73
Культура и шоу-бизнес

Мама Тимати отметила рождение внучки татуировкой

процесс набивания тату, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 22:05 Фото: freepik
Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, набила татуировку с датой рождения своей новой внучки Эммы, которую недавно родила модель Валентина Иванова, передает Zakon.kz.

Видео из тату-салона 65-летняя женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как мастер наносит дату рождения малышки, записанную римскими цифрами.

"Желаю всем вам здоровья, добра и мудрости, а мы продолжим жить своей жизнью и любить наших теперь уже троих детей! С уважением и радостью, нареченная вами – Валидэ."

Также Юнусова показала, что ранее уже сделала татуировки с датами рождения своей первой внучки Алисы – дочери модели Алены Шишковой, а также внука Ратмира от манекенщицы Анастасии Решетовой.

Ранее мы сообщали, что Тимати показал новорожденную дочь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Мать Кайрата Нуртаса получила трогательный сюрприз от сыновей
Культура и шоу-бизнес
19:55, Сегодня
Мать Кайрата Нуртаса получила трогательный сюрприз от сыновей
"Лучшие проекты": Артемий Лебедев в 11-й раз стал отцом
Культура и шоу-бизнес
17:23, Сегодня
"Лучшие проекты": Артемий Лебедев в 11-й раз стал отцом
Филипп Киркоров шокировал подписчиков свежим фото с дочкой
Культура и шоу-бизнес
14:06, Сегодня
Филипп Киркоров шокировал подписчиков свежим фото с дочкой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: