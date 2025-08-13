Мама Тимати отметила рождение внучки татуировкой

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, набила татуировку с датой рождения своей новой внучки Эммы, которую недавно родила модель Валентина Иванова, передает Zakon.kz.

Видео из тату-салона 65-летняя женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как мастер наносит дату рождения малышки, записанную римскими цифрами.

"Желаю всем вам здоровья, добра и мудрости, а мы продолжим жить своей жизнью и любить наших теперь уже троих детей! С уважением и радостью, нареченная вами – Валидэ."

Также Юнусова показала, что ранее уже сделала татуировки с датами рождения своей первой внучки Алисы – дочери модели Алены Шишковой, а также внука Ратмира от манекенщицы Анастасии Решетовой.

Ранее мы сообщали, что Тимати показал новорожденную дочь.