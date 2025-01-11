Тимати с матерью и детьми отдыхает в Париже

10 января семья рэпера отправилась отдыхать в столицу Франции, сообщает Zakon.kz.

Анастасию Решетову и Алёну Шишкову в поездку не взяли. По словам Симоны Яковлевны, эту поездку очень ждала Алиса.

"В этом году Дедушка Мороз исполнил сразу две мечты Алисы, видимо, он видел, как много она работала, прямо как в сказке "Морозко"! Мы прилетели в Париж", – написала Черноморцева на своей странице в Instagram.

Чуть позже фотографией с символом города-любви поделился и сам звездный папа.

Фото: Instagram/timatiofficial

Недавно одна парижанка рассказала, что в Париже можно легко найти парней, похожих на актера Тимоти Шаламе.