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Культура и шоу-бизнес

Тимати сфотографировали во время трапезы на фоне помойки в Париже

Тимати сфотографировали с &quot;Дошираком&quot; на фоне помойки в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 01:53 Фото: Instagram/simona280
Российский рэпер Тимати попал в объектив своей матери Симоны Юнусовой с лапшой быстрого приготовления в руках на фоне помойки в Париже, сообщает Zakon.kz.

Юнусова опубликовала снимки 16 января на своей странице в Instagram, сопроводив их шутливым комментарием: "Все, красивая жизнь закончилась, съезжаем из отеля и переходим на "Доширак".

Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:

  • В Париже даже свалка выглядит интеллигентно!
  • Дорогая Симона, не переживайте, можно перстень продать и квартиру взять в Париже.
  • Колоритно!

10 января семья рэпера отправилась отдыхать в столицу Франции. 

Айсулу Омарова
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