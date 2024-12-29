Валерий Меладзе прилетел в Россию

Отсутствовавшего долгое время в России певца заметили в Москве 28 декабря, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Иностранец" пришел в столичный ресторан, где не смог остаться незамеченным. Артиста встретила певица Слава, которая проводила вечер в компании дочери Александры Морозовой.

После девушка поделилась совместным снимком с музыкантом у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/sasha.morozovaaa

"Возвращение в Москву Меладзе может быть связано с новогодними корпоративами", – предположили интернет-пользователи.

Однако сам певец пока не комментировал свое появление в столице России. Судя по соцсетям его супруги Альбины Джанабаевой, она также находится в России.

В то же время семейство Лазаревых предстанет перед телезрителями в новогоднюю ночь.