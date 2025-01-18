28-летняя избранница Венсана Касселя призналась в послеродовой депрессии

На прошлой неделе бразильская модель Нара Баптиста подарила 58-летнему французскому актеру Венсану Касселю сына. Малыш стал четвертым для звездного отца. Его назвали Каэтано, сообщает Zakon.kz.

Нара Баптиста привыкает к роли матери и новому телу. Она призналась, что теперь с легкой ностальгией смотрит на архивные кадры. Модель опубликовала ролик, в котором весело отплясывает на пляже. На Наре бикини с тигровым принтом. Она с гордостью демонстрирует подтянутое тело.

"Это видео с работы, которую я выполняла незадолго до беременности, и оно стало красивым напоминанием о том, что нельзя терять себя. Я все еще та женщина и несу в себе эту яркую энергию. Послеродовой период был одной из самых сложных глав для меня, я должна признать, что иногда это может заставить чувствовать себя разбитой и меланхоличной", – призналась Нара.

Несмотря на сложности, модель с оптимизмом смотрит в будущее. Баптиста намерена как можно скорее прийти в форму.

Ранее сообщалось, что новая возлюбленная 58-летнего Венсана Касселя опубликовала первые фото их сына.