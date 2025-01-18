#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Культура и шоу-бизнес

Дима Билан впервые за много лет сбрил бороду

Дима Билан, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 03:03 Фото: Instagram/bilanofficial
18 января популярный российский исполнитель резко преобразился, сообщает Zakon.kz.

Со слов самого певца, он крайне ответственно подошел к просьбе режиссера сбрил бороду. Такое преображение обусловлено необходимостью равномерного загара. Поклонницы тут же предположили, что Билану предстоят съемки в кино.

Фото: Instagram/bilanofficial

"Диме Билану снова 20", – восторженно отреагировали в комментариях на преображение певца.

Стоит отметить, что последний раз Билан так кардинально расправлялся с растительностью на лице еще в далеком 2018 году. С тех пор продолжал носить так называемую испанскую бородку. А своей новой фотографией на странице в Instagram, Билан поздравил подписчиков с Крещением.

Днями ранее в Баку продюсер Билана Яна Рудковская отметила очередную годовщину свадьбы с Евгением Плющенко.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Стивен Кинг высказался за отмену "Оскара-2025" из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе
Культура и шоу-бизнес
15:51, 18 января 2025
Стивен Кинг высказался за отмену "Оскара-2025" из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе
Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на семь лет за крупное мошенничество
Культура и шоу-бизнес
15:27, 18 января 2025
Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на семь лет за крупное мошенничество
Суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна
Культура и шоу-бизнес
13:54, 18 января 2025
Суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: