Дима Билан впервые за много лет сбрил бороду

18 января популярный российский исполнитель резко преобразился, сообщает Zakon.kz.

Со слов самого певца, он крайне ответственно подошел к просьбе режиссера сбрил бороду. Такое преображение обусловлено необходимостью равномерного загара. Поклонницы тут же предположили, что Билану предстоят съемки в кино.

Фото: Instagram/bilanofficial

"Диме Билану снова 20", – восторженно отреагировали в комментариях на преображение певца.

Стоит отметить, что последний раз Билан так кардинально расправлялся с растительностью на лице еще в далеком 2018 году. С тех пор продолжал носить так называемую испанскую бородку. А своей новой фотографией на странице в Instagram, Билан поздравил подписчиков с Крещением.

Днями ранее в Баку продюсер Билана Яна Рудковская отметила очередную годовщину свадьбы с Евгением Плющенко.