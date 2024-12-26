Дима Билан с размахом отпраздновал свое 43-летие

24 декабря популярному российскому певцу Диме Билану исполнилось 43 года. Однако фотографии с торжественного мероприятия он опубликовал 26 декабря, сообщает Zakon.kz.

Снимки он разместил на своей странице в Instagram.

"Спасибо вам, дорогие мои друзья, что были со мной в этот важный день! Было душевно, музыкально и искренне, еще обязательно повторим!" – написал Билан под первой серией фотографий с гостями.

Также артист опубликовал редкие снимки с родителями.

"Самые редкие гости на таких праздниках, мои родители – Николай Михайлович и Нина Дмитриевна! Какое же счастье было чувствовать вашу любовь и поддержку в этот день, спасибо, что были рядом со мной и с моими друзьями!" – нежно подписал пост певец.

43-летие исполнитель встретил в кругу звездных друзей в старинном особняке в центре Москвы. Зона приветствия была украшена архивными фотографиями и памятными вещами артиста. А сам зал для приема задекорировали в стиле зимнего леса: заснеженные ели, искусственный снег и исключительно серебристо-белые тона.

Ранее Ольга Бузова трогательно призналась в любви к Диме Билану.