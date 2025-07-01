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Культура и шоу-бизнес

Видео 53-летнего "Скалы" Джонсона с маленькой дочкой взорвало Сеть

Видео 53-летнего &quot;Скалы&quot; Джонсона с маленькой дочкой взорвало Сеть, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 13:50 Фото: Instagram/therock
Известный американский киноактер и предприниматель Дуэйн Дуглас Джонсон (псевдоним – "Скала") порадовал своих поклонников в Instagram новым видео с дочерью, сообщает Zakon.kz.

29 июня 2025 года актер опубликовал видео, в котором показал макияж, который нанесли ему дочери: 9-летняя Джасмин Лия и 7-летняя Тиана Джия.

"В 08:57 мои два маленьких торнадо умоляют меня позволить им устроить вечеринку с макияжем на моей голове. В 08:59 я соглашаюсь на пытку. В 09:04 они сильно ссорятся из-за того, какой макияж они собираются мне нанести, поэтому решают разделить мое лицо посередине, и каждый из них может делать все, что хочет, на "своей стороне" папиного лица", – написал "Скала".

По словам актера, только в душе он понял, что требуется вечность, чтобы смыть "макияж". В 11:00 у Дуэйна была запланирована встреча по Zoom и его осенило, что на его ногтях все еще есть лак.

"Но в конце концов, когда приходит время укладывать их в постель и целовать на ночь, ты быстро вспоминаешь, что они маленькие только один раз, и ты сделаешь все, чтобы они смеялись и улыбались. Спасибо за классику, Рой, папе нужна текила или три", – заключил 53-летний актер.

Ролик настолько понравился фолловерам Джонсона, что стал одним из пролайканных на его странице. Они также осыпали "Скалу" восторженными комментариями:

  • "Лучший папа!"
  • "Это самое главное".
  • "Ну вот опять, я еще не оправилась от последнего".
  • "Человек, который сделает все ради своих малышей. Обожаю".
  • "Вы так удивительны и очень вдохновляете, продолжайте быть собой".
  • "Так хорошо, что ты позволяешь им проявлять свое творчество, Дуэйн!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 13:50
Дуэйн "Скала" Джонсон "испортил" праздник 7-летней дочери

Отметим, что это не первый "макияж", который делают Дуэйну его дочери. Подобное видео брутальный актер опубликовал 19 января 2025 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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