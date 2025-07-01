Видео 53-летнего "Скалы" Джонсона с маленькой дочкой взорвало Сеть

Известный американский киноактер и предприниматель Дуэйн Дуглас Джонсон (псевдоним – "Скала") порадовал своих поклонников в Instagram новым видео с дочерью, сообщает Zakon.kz.

29 июня 2025 года актер опубликовал видео, в котором показал макияж, который нанесли ему дочери: 9-летняя Джасмин Лия и 7-летняя Тиана Джия.

"В 08:57 мои два маленьких торнадо умоляют меня позволить им устроить вечеринку с макияжем на моей голове. В 08:59 я соглашаюсь на пытку. В 09:04 они сильно ссорятся из-за того, какой макияж они собираются мне нанести, поэтому решают разделить мое лицо посередине, и каждый из них может делать все, что хочет, на "своей стороне" папиного лица", – написал "Скала".

По словам актера, только в душе он понял, что требуется вечность, чтобы смыть "макияж". В 11:00 у Дуэйна была запланирована встреча по Zoom и его осенило, что на его ногтях все еще есть лак.

"Но в конце концов, когда приходит время укладывать их в постель и целовать на ночь, ты быстро вспоминаешь, что они маленькие только один раз, и ты сделаешь все, чтобы они смеялись и улыбались. Спасибо за классику, Рой, папе нужна текила или три", – заключил 53-летний актер.

Ролик настолько понравился фолловерам Джонсона, что стал одним из пролайканных на его странице. Они также осыпали "Скалу" восторженными комментариями:

"Лучший папа!"

"Это самое главное".

"Ну вот опять, я еще не оправилась от последнего".

"Человек, который сделает все ради своих малышей. Обожаю".

"Вы так удивительны и очень вдохновляете, продолжайте быть собой".

"Так хорошо, что ты позволяешь им проявлять свое творчество, Дуэйн!"

Отметим, что это не первый "макияж", который делают Дуэйну его дочери. Подобное видео брутальный актер опубликовал 19 января 2025 года.