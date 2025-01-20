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Культура и шоу-бизнес

Алсу готовит очередной иск против Яна Абрамова

Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 04:24 Фото: Instagram/alsou_a
Певица продолжает предъявлять судебные претензии в адрес бывшего мужа, сообщает Zakon.kz.

20 января Александр Добровинский поделился в своем Telegram-канале, что певица продолжает судиться с его доверителем. О новом иске Алсу адвокату удалось узнать от посторонних лиц. Однако содержание документа Добровинский раскрывать не стал.

"В кулуарах мне рассказали, что Алсу приготовила еще один иск к моему доверителю Яну Абрамову. Что в нем, пока сказать не могу, но очевидно, что он касается любви... любви одной женщины к деньгам бывшего мужа", – написал адвокат.

27 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 15 ноября прошел суд о разделе имущества между предпринимателем и певицей. По мнению адвоката Добровинского, развод затянется на несколько лет.

Днями ранее Евгений Плющенко и Яна Рудковская отпраздновали день свадьбы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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