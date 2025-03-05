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Культура и шоу-бизнес

Развод Алсу и Абрамова: раскрыты новые подробности

Алсу и Ян Абрамов, развод, подробности , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 22:10 Фото: Instagram/alsou_a
Адвокат Александр Добровинский прокомментировал судебные разбирательства между певицей Алсу и ее бывшим супругом Яном Абрамовым, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в беседе с "Пятым каналом". 

По словам юриста, его удивляет столь жесткая позиция артистки, ведь, по его утверждению, Абрамов хотел уладить все вопросы мирным путем.

"Женское настроение и спелый арбуз – вещи непредсказуемые. Почему Алсу приняла такое решение (подать в суд), остается загадкой", – заявил Добровинский.

17 февраля СМИ сообщали, что певица обратилась в суд с требованием запретить экс-супругу выезд за границу и наложить арест на совместно нажитое имущество. Суд частично удовлетворил иск, отказав в запрете на выезд, но одобрив арест активов.

Как пояснил Добровинский, ходатайство о блокировке активов в таких процессах – обычная практика. Это позволяет предотвратить продажу имущества до окончательного решения суда.

Ранее Алсу рассказала своим фанатам, что в последние годы часто соприкасалась с психологией и прорабатывала личные проблемы со специалистом. 

Айсулу Омарова
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