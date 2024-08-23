Алсу подала иск к Яну Абрамову с требованиями на 100 страницах

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы предпринимателя Яна Абрамова в разводе с певицей Алсу, прокомментировал новый многомиллиардный иск звезды к мужу, сообщает Zakon.kz.

В интервью kp.ru он заявил, что Абрамову от Алсу действительно поступило уточненное исковое требование, в котором имеются новые пункты и цифры.

"Нужно садиться и читать. Но до 7 октября у нас еще много времени, чтобы изучить документ. Поэтому про 10 млрд рублей я ничего не могу сказать. Впервые слышу об этом", – сказал он.

Накануне стало известно, что Алсу подала новый иск к Абрамову, в котором упоминается имущество семьи на сумму порядка 10 млрд рублей. Документ исполнительницы содержит список на 100 страниц. В нем перечислены все квартиры, загородные дома и автомобили звездной семьи, а также акции компании, доли в фирмах и прочее.

Брак планируют расторгнуть 27 августа. По словам юриста, с разводом у пары не возникнет проблем, поскольку Алсу не видит себя в этих отношениях и все попытки предпринимателя сохранить семью не увенчались успехом.

27 мая 2024 года российская певица Алсу подала на развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым. Вскоре после этого известия исполнительница хита "Зимний сон" прокомментировала слухи о любовницах супруга.