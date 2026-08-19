"Непонятно, но очень красиво": Кети Топурия запела на казахском языке
39-летняя грузинская певица накануне, 18 августа 2026 года, поделилась видеороликом, где она исполняет песню на казахском языке и танцует под нее.
Новая композиция называется "Jañbyrdan soñ" ("После дождя"). Судя по словам, которые звучат в песне, группа ее посвящает "любимому городу Алматы".
В комментариях тут же сбежались казахстанцы, которые выразили восторг и восхищение. Они буквально осыпали Кети комплиментами, заверив, что ей очень идет петь на казахском. Также соотечественники основателя "А’Студио" Байгали Серкебаева призвали поддержать группу и новую композицию:
- "Уау, как красиво".
- "Кети потрясающая".
- "Хит уходящего лета".
- "Непонятно, но очень красиво".
- "Казахи и грузины – братья навек".
- "Прекрасно! Давайте вместе поддержим".
- "Как же вам идет петь на казахском языке".
- "Великолепный мой родной язык – казахский".
- "Уау, какая классная песня и какая шикарная Кэти".
- "О, я хоть и татарка, но понимаю все слова! Красиво!"
- "Мне так нравится что группа "А’Студио" не забывает о своих корнях".
- "Вау как приятно слушать! Давно "А’Студио" не пела на родном казахском!"
- "Казахский с грузинским акцентом – неожиданно, необычно и безумно красиво".
- "Любая песня, исполненная Кети, абсолютный хит, а если на казахском – вдвойне".
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