"Непонятно, но очень красиво": Кети Топурия запела на казахском языке

Популярная казахстанская и российская группа "А’Студио" впервые за долгое время выпускает песню на казахском языке. Об этом стало известно из Instagram солистки группы Кети Топурии, сообщает Zakon.kz.

39-летняя грузинская певица накануне, 18 августа 2026 года, поделилась видеороликом, где она исполняет песню на казахском языке и танцует под нее.

Новая композиция называется "Jañbyrdan soñ" ("После дождя"). Судя по словам, которые звучат в песне, группа ее посвящает "любимому городу Алматы".

В комментариях тут же сбежались казахстанцы, которые выразили восторг и восхищение. Они буквально осыпали Кети комплиментами, заверив, что ей очень идет петь на казахском. Также соотечественники основателя "А’Студио" Байгали Серкебаева призвали поддержать группу и новую композицию:

"Уау, как красиво".

"Кети потрясающая".

"Хит уходящего лета".

"Непонятно, но очень красиво".

"Казахи и грузины – братья навек".

"Прекрасно! Давайте вместе поддержим".

"Как же вам идет петь на казахском языке".

"Великолепный мой родной язык – казахский".

"Уау, какая классная песня и какая шикарная Кэти".

"О, я хоть и татарка, но понимаю все слова! Красиво!"

"Мне так нравится что группа "А’Студио" не забывает о своих корнях".

"Вау как приятно слушать! Давно "А’Студио" не пела на родном казахском!"

"Казахский с грузинским акцентом – неожиданно, необычно и безумно красиво".

"Любая песня, исполненная Кети, абсолютный хит, а если на казахском – вдвойне".

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В феврале 2026 года мы писали, что редкое фото "А’Студио" 38-летней давности с Батырханом Шукеновым вызвало фурор. Снимок опубликовал основатель и музыкальный руководитель группы Байгали Серкебаев.