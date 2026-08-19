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Культура и шоу-бизнес

"Непонятно, но очень красиво": Кети Топурия запела на казахском языке

певица Кети Топурия, группа А’Студио, участники, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 13:56 Фото: Instagram/keti_one_official, baigali_astudio и astudio_group
Популярная казахстанская и российская группа "А’Студио" впервые за долгое время выпускает песню на казахском языке. Об этом стало известно из Instagram солистки группы Кети Топурии, сообщает Zakon.kz.

39-летняя грузинская певица накануне, 18 августа 2026 года, поделилась видеороликом, где она исполняет песню на казахском языке и танцует под нее.

Новая композиция называется "Jañbyrdan soñ" ("После дождя"). Судя по словам, которые звучат в песне, группа ее посвящает "любимому городу Алматы".

В комментариях тут же сбежались казахстанцы, которые выразили восторг и восхищение. Они буквально осыпали Кети комплиментами, заверив, что ей очень идет петь на казахском. Также соотечественники основателя "А’Студио" Байгали Серкебаева призвали поддержать группу и новую композицию:

  • "Уау, как красиво".
  • "Кети потрясающая".
  • "Хит уходящего лета".
  • "Непонятно, но очень красиво".
  • "Казахи и грузины – братья навек".
  • "Прекрасно! Давайте вместе поддержим".
  • "Как же вам идет петь на казахском языке".
  • "Великолепный мой родной язык – казахский".
  • "Уау, какая классная песня и какая шикарная Кэти".
  • "О, я хоть и татарка, но понимаю все слова! Красиво!"
  • "Мне так нравится что группа "А’Студио" не забывает о своих корнях".
  • "Вау как приятно слушать! Давно "А’Студио" не пела на родном казахском!"
  • "Казахский с грузинским акцентом – неожиданно, необычно и безумно красиво".
  • "Любая песня, исполненная Кети, абсолютный хит, а если на казахском – вдвойне".

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Фото Динара Халдарова
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