Певица Валерия обратилась к своей 86-летней маме
Фото: Instagram/valeriya
Российская певица Валерия поделилась с подписчиками теплыми словами в честь Дня матери, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram 24 ноября артистка опубликовала пост, посвященный своей маме Галине Перфиловой, и поблагодарила ее за любовь и заботу.
"Какое счастье иметь возможность поздравить свою мамочку с Днем всех мам. Мамулечка, будь здорова, пожалуйста. Спасибо тебе за тепло и нежность, твою безусловную любовь, заботу и просто за то, что ты есть. Всех мамочек с их праздником!" – написала Валерия под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:
- Спасибо мамочке, что вырастила этот цветок. Самый нежный и обворожительный!
- С праздником вас и вашу маму. Крепкого здоровья вам!
- Какое счастье – мамочка рядом! Многие лета вашей мамочке!
Ранее стало известно, что в семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша.
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