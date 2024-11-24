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Певица Валерия обратилась к своей 86-летней маме

Певица Валерия обратилась к своей 86-летней маме, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 01:53 Фото: Instagram/valeriya
Российская певица Валерия поделилась с подписчиками теплыми словами в честь Дня матери, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram 24 ноября артистка опубликовала пост, посвященный своей маме Галине Перфиловой, и поблагодарила ее за любовь и заботу.

"Какое счастье иметь возможность поздравить свою мамочку с Днем всех мам. Мамулечка, будь здорова, пожалуйста. Спасибо тебе за тепло и нежность, твою безусловную любовь, заботу и просто за то, что ты есть. Всех мамочек с их праздником!" – написала Валерия под постом. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них: 

  • Спасибо мамочке, что вырастила этот цветок. Самый нежный и обворожительный! 
  • С праздником вас и вашу маму. Крепкого здоровья вам!
  • Какое счастье – мамочка рядом! Многие лета вашей мамочке!

Ранее стало известно, что в семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша

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