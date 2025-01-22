Лилия Рах показала себя с длинными волосами

Известный байер, телеведущая программы "Модный приговор" Лилия Рах доверила искусственному интеллекту свой образ с длинными волосами, сообщает Zakon.kz.

Как известно, ее прическа неизменна – блонд "под машинку". И навряд ли ее могут вспомнить или представить с другой стрижкой. А вот искусственный интеллект легко справился с задачей показать фешн-диву в разных образах и с длинными волосами.

Отметим, что подписчики не оценили работу ИИ. По их мнению, текущий образ Рах самый удачный.

А мне нравится сейчас.

В реале лучше всего!

Ой, мы любим тебя настоящей.

Лиля, мы тебя видим лучше.

В жизни круче.

Осенью 2024 года Лилия Рах отметила 62-летие. В честь этого дня ее команда подготовила сюрприз, который одновременно обрадовал, шокировал и довел до слез.