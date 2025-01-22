Лилия Рах показала себя с длинными волосами
Фото: Instagram/liliyarakh
Известный байер, телеведущая программы "Модный приговор" Лилия Рах доверила искусственному интеллекту свой образ с длинными волосами, сообщает Zakon.kz.
Как известно, ее прическа неизменна – блонд "под машинку". И навряд ли ее могут вспомнить или представить с другой стрижкой. А вот искусственный интеллект легко справился с задачей показать фешн-диву в разных образах и с длинными волосами.
Отметим, что подписчики не оценили работу ИИ. По их мнению, текущий образ Рах самый удачный.
- А мне нравится сейчас.
- В реале лучше всего!
- Ой, мы любим тебя настоящей.
- Лиля, мы тебя видим лучше.
- В жизни круче.
Осенью 2024 года Лилия Рах отметила 62-летие. В честь этого дня ее команда подготовила сюрприз, который одновременно обрадовал, шокировал и довел до слез.
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