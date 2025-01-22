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Культура и шоу-бизнес

Лилия Рах показала себя с длинными волосами

Лилия Рах показала себя с длинными волосами, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 16:13 Фото: Instagram/liliyarakh
Известный байер, телеведущая программы "Модный приговор" Лилия Рах доверила искусственному интеллекту свой образ с длинными волосами, сообщает Zakon.kz.

Как известно, ее прическа неизменна – блонд "под машинку". И навряд ли ее могут вспомнить или представить с другой стрижкой. А вот искусственный интеллект легко справился с задачей показать фешн-диву в разных образах и с длинными волосами.

Отметим, что подписчики не оценили работу ИИ. По их мнению, текущий образ Рах самый удачный.

  • А мне нравится сейчас.
  • В реале лучше всего!
  • Ой, мы любим тебя настоящей.
  • Лиля, мы тебя видим лучше.
  • В жизни круче.

Осенью 2024 года Лилия Рах отметила 62-летие. В честь этого дня ее команда подготовила сюрприз, который одновременно обрадовал, шокировал и довел до слез. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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