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Культура и шоу-бизнес

Петросян покинул Россию вслед за молодой женой

Петросян покинул Россию вслед за молодой женой Брухуновой, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 17:19 Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Российский комик Евгений Петросян тоже покинул Россию, сообщает Zakon.kz.

79-летний юморист решил устроить себе отпуск на Мальдивских островах. 

"Отдыхаю перед новым прыжком в творчестве! Ждите!" – подписал он фото с отдыха. 

Примерно в это же время его 35-летняя супруга Татьяна Брухунова поделилась видео поездки по территории отеля с подписью: "На обед", в котором на заднем фоне можно увидеть Петросяна. 

Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками новостью о поездке в отпуск на Мальдивы 20 января 2025 года в Instagram. "Господи, если бы только кто-то знал, как я скучала", – отметила она. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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