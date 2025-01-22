Петросян покинул Россию вслед за молодой женой
Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Российский комик Евгений Петросян тоже покинул Россию, сообщает Zakon.kz.
79-летний юморист решил устроить себе отпуск на Мальдивских островах.
"Отдыхаю перед новым прыжком в творчестве! Ждите!" – подписал он фото с отдыха.
Примерно в это же время его 35-летняя супруга Татьяна Брухунова поделилась видео поездки по территории отеля с подписью: "На обед", в котором на заднем фоне можно увидеть Петросяна.
Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками новостью о поездке в отпуск на Мальдивы 20 января 2025 года в Instagram. "Господи, если бы только кто-то знал, как я скучала", – отметила она.
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