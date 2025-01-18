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Мир

Пятая жена Петросяна опубликовала редкое видео с сыном

Ваган сходил на представление, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 20:33 Фото: скриншот видео
Супруга российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала редкие ролики с сыном Ваганом, сообщает Zakon.kz.

Мальчик, как выяснилось, не первый раз в зале Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, но все равно был настолько заворожен зрелищем, что смотрел на происходящее, не моргая.

Также в stories Instagram супруга Петросяна показала, что в завершение представления Вагану разрешили покормить слониху.

"Сегодня Николь восемь лет. Ваган кормил ее в прошлом году. Сказал, что она сильно выросла", – подписала ролик Брухунова.

Отметим, что Брухунова младше супруга на 44 года. Петросян, по словам супруги, много времени проводит с общими детьми и женой. Старшему сыну Вагану – четыре года, младшей дочери Матильде недавно исполнился год.

Ранее Брухунова публиковала фотографию сына Вагана перед школой.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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