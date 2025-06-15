Молодую жену Петросяна обвинили в лицемерии

Российская телеведущая и юрист Екатерина Гордон нелестно отозвалась о нынешней супруге Евгения Петросяна, сообщает Zakon.kz.

14 июня в шоу Елены Ханги "В гостях у Ханги" звездная юрист объяснила, почему ее возмущает 36-летняя жена 79-летнего сатирика.

"Это тот случай, когда невозможно не отреагировать на пафос, высокомерие и лицемерие в одном флаконе. Я помню свои нищие времена, когда у меня не было денег на сумочку, но мне хотелось тоже похвастаться, пойти куда-то и что-то там прикупить. Я не очень понимаю, почему дорвавшийся до каких-то чужих, скорее всего, средств человек учит российских женщин, что им можно делать, а что нет", – высказалась Гордон.

Молодая жена Евгения Петросяна то и дело попадает в скандальные ситуации. Татьяна Брухунова считает себя иконой стиля и время от времени поучает других, что им не следует носить. При этом супруга сатирика не выносит критики, а людей, которые позволяют себе высказываться о ее нарядах, называет ограниченными. Ну, а самый громкий скандал, в который угодила Татьяна, разгорелся из-за поддельных сумок.

Жена юмориста в своем блоге ополчилась на девушек, которые не могут позволить себе купить фирменные сумки Hermes за 2 млн рублей и носят подделки. Татьяна презрительно обратилась к ним, посоветовав не позориться и "не носить паль".

Екатерина Гордон на это парировала, что женщины могут носить все, что им нравится, не обращая внимания на подлинность брендов.

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