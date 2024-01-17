Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дима Билан показал своего нового питомца

Дима Билан показал своего нового питомца Фото: Instagram/bilanofficial
Известный российский певец Дима Билан поделился с подписчиками в Instagram радостной новостью из своей жизни – он взял кота из приюта, сообщает Zakon.kz.

Артист напомнил, что три месяца назад умер его кот по кличке Соломон.

Материал по теме

Дима Билан сообщил о тяжелой утрате

В ноябре 2023 года лечащий врач питомца Андрей Валерьевич поехал в Донецк, "чтобы помочь, прооперировать и пролечить животных". По словам певца, он "тоже присоединился и передал вместе с ним часть своей помощи".

"Когда я размышлял, какого питомца я хочу завести, я думал, что после всех передряг с серьезно болеющим котом это точно будет котенок. Но, как говорится, мы предполагаем, а судьба располагает! Я в Донецке, захожу в приют кошек Владимира Михайловича и первое, что я вижу, – это он, кот Шахтер!" – написал Дима Билан.

По словам артиста, новый питомец – черный, большой, взрослый кот.

"Ему примерно 7-10 лет (возможно, меньше, на 10 он не выглядит) и всю свою жизнь он живет в приюте! В любви и заботе, но в приюте! Посмотрите видео до конца! Умнейший кот! Сомневался ли я? Нет, нисколько, и даже долгая обратная дорога домой не была помехой!"Дима Билан

Певец также рассказал, что он с котом уже приехал домой.

"У него адаптация, завтра покажу, как у него обстоят дела!" – заключил Дима Билан.

28 ноября 2023 года Дима Билан обратился к казахстанцам после концертов, которые прошли в Алматы и Астане. Подробнее по ссылке.

Читайте также

Балаева перечислила проблемы "Казахфильма"
Балаева перечислила проблемы "Казахфильма"
Жена Игоря Николаева отреагировали на слухи о разводе
Третья жена Игоря Николаева обратилась к нему после слухов о разводе
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
Динара Халдарова
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Приятные сюрпризы: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака
Судьба приготовила приятные сюрпризы нескольким знакам зодиака
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой
Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: