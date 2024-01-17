Дима Билан показал своего нового питомца

Известный российский певец Дима Билан поделился с подписчиками в Instagram радостной новостью из своей жизни – он взял кота из приюта, сообщает Zakon.kz.

Артист напомнил, что три месяца назад умер его кот по кличке Соломон.

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В ноябре 2023 года лечащий врач питомца Андрей Валерьевич поехал в Донецк, "чтобы помочь, прооперировать и пролечить животных". По словам певца, он "тоже присоединился и передал вместе с ним часть своей помощи".

"Когда я размышлял, какого питомца я хочу завести, я думал, что после всех передряг с серьезно болеющим котом это точно будет котенок. Но, как говорится, мы предполагаем, а судьба располагает! Я в Донецке, захожу в приют кошек Владимира Михайловича и первое, что я вижу, – это он, кот Шахтер!" – написал Дима Билан.

По словам артиста, новый питомец – черный, большой, взрослый кот.

"Ему примерно 7-10 лет (возможно, меньше, на 10 он не выглядит) и всю свою жизнь он живет в приюте! В любви и заботе, но в приюте! Посмотрите видео до конца! Умнейший кот! Сомневался ли я? Нет, нисколько, и даже долгая обратная дорога домой не была помехой!" Дима Билан

Певец также рассказал, что он с котом уже приехал домой.

"У него адаптация, завтра покажу, как у него обстоят дела!" – заключил Дима Билан.

28 ноября 2023 года Дима Билан обратился к казахстанцам после концертов, которые прошли в Алматы и Астане. Подробнее по ссылке.