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Культура и шоу-бизнес

Элайджа Вуд и Хилари Суонк появились в трейлере сериала "Шершни"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 08:28 Фото: Instagram/yellowjackets
22 января на YouTube-канале Showtime опубликовали трейлер третьего сезона сериала с известными актерами, сообщает Zakon.kz.

Шоу продолжит рассказывать про женщин, некогда выживших после авиакрушения в диком лесу. Продолжение сериала выйдет 14 февраля.

Первый сезон "Шершней" стартовал в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые двадцать пять лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.

А у знаменитого "Соник 3 в кино" стала известна дата цифрового релиза.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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