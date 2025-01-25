Анна Винтур наградит директора модного дома Dior

Креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс получит награду из рук главного редактора американского издания журнала Vogue, сообщает Zakon.kz.

Это будет высшая гражданская награда Франции – Орден Почетного легиона, пишет WWD. На церемонии, которая состоится после показа мужской коллекции Dior осень-2025, Киму Джонсу присвоят звание Рыцаря Ордена Почетного легиона.

"Эта почетная награда является признанием таланта, страсти и преданности своему делу креативного директора мужской линии Dior", – говорится в заявлении дома.

Награду Джонс получит из рук Анны Винтур.

А известная актриса Шарлиз Терон в течение 20 лет была амбассадором легендарного аромата Dior J'adore. Весной 2024 года актриса сменила амплуа, став лицом линии по уходу за кожей и ювелирной коллекции модного дома.