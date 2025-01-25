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Культура и шоу-бизнес

Анна Винтур наградит директора модного дома Dior

Награждение, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 05:30 Фото: gq
Креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс получит награду из рук главного редактора американского издания журнала Vogue, сообщает Zakon.kz.

Это будет высшая гражданская награда Франции – Орден Почетного легиона, пишет WWD. На церемонии, которая состоится после показа мужской коллекции Dior осень-2025, Киму Джонсу присвоят звание Рыцаря Ордена Почетного легиона.

"Эта почетная награда является признанием таланта, страсти и преданности своему делу креативного директора мужской линии Dior", – говорится в заявлении дома.

Награду Джонс получит из рук Анны Винтур.

А известная актриса Шарлиз Терон в течение 20 лет была амбассадором легендарного аромата Dior J'adore. Весной 2024 года актриса сменила амплуа, став лицом линии по уходу за кожей и ювелирной коллекции модного дома.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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