Анджелина Джоли предъявила новые обвинения Брэду Питту

Актриса не попала ни в одну номинацию преми "Оскар" и обвиняет в этом бывшего мужа, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, Анджелина Джоли в бешенстве из-за того, что ее проигнорировал "Оскар". Энджи рассчитывала на статуэтку за "Лучшую женскую роль" в фильме "Мария", но осталась даже без номинации. Актриса незамедлительно нашла виноватого в своем провале. И это, конечно же, Брэд Питт.

Якобы весь Голливуд встал на его сторону и намеренно лишил Анджелину голосов. Она уверена, что свою роль исполнила великолепно, вложила в фильм "всю душу", и другого объяснения просто не может быть.

"Это просто показывает, что Голливуд – команда Брэда. Иностранная пресса любит Анджелину, но не Голливуд. Никто не собирался идти против Брэда и давать Анджелине голос. Люди просто любят его", – предположили эксперты.

Также прозвучало предположение, что пренебрежительное отношение к Джоли было связано с ее тяжелым разводом с обладателем премии "Оскар" Брэдом Питтом, который завершился в прошлом месяце после восьмилетней борьбы.

В то же время в карьере актера фильмов про Гарри Поттера и "Сумерки" Роберта Паттинсона начинается новая глава.