#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
517.84
543.11
5.28
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли предъявила новые обвинения Брэду Питту

Оскар, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 03:13 Фото: kinopoisk
Актриса не попала ни в одну номинацию преми "Оскар" и обвиняет в этом бывшего мужа, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, Анджелина Джоли в бешенстве из-за того, что ее проигнорировал "Оскар". Энджи рассчитывала на статуэтку за "Лучшую женскую роль" в фильме "Мария", но осталась даже без номинации. Актриса незамедлительно нашла виноватого в своем провале. И это, конечно же, Брэд Питт.

Якобы весь Голливуд встал на его сторону и намеренно лишил Анджелину голосов. Она уверена, что свою роль исполнила великолепно, вложила в фильм "всю душу", и другого объяснения просто не может быть.

"Это просто показывает, что Голливуд – команда Брэда. Иностранная пресса любит Анджелину, но не Голливуд. Никто не собирался идти против Брэда и давать Анджелине голос. Люди просто любят его", – предположили эксперты.

Также прозвучало предположение, что пренебрежительное отношение к Джоли было связано с ее тяжелым разводом с обладателем премии "Оскар" Брэдом Питтом, который завершился в прошлом месяце после восьмилетней борьбы.

В то же время в карьере актера фильмов про Гарри Поттера и "Сумерки" Роберта Паттинсона начинается новая глава.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Ирина Шейк поздравила маму с Днем рождения
Культура и шоу-бизнес
04:00, 25 января 2025
Ирина Шейк поздравила маму с Днем рождения
Алсу сделала неожиданное признание
Культура и шоу-бизнес
01:55, 25 января 2025
Алсу сделала неожиданное признание
Алла Пугачева в Чернобыле: Орбакайте опубликовала уникальное архивное видео
Культура и шоу-бизнес
01:02, 25 января 2025
Алла Пугачева в Чернобыле: Орбакайте опубликовала уникальное архивное видео
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: