Бородина прилетела в Турцию за свадебным платьем

Российская телеведущая Ксения Бородина выбрала свадебное платье в Турции, сообщает Zakon.kz.

Показывать наряд жениху суеверная невеста не собирается, но в путешествие его с собой все равно взяла. Именно он и раскрыл причину поездки у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/kolya_serdiukov

Еще он там планирует сделать пересадку волос.

"Ну да, без этого же идеальных фоточек с торжества не получится", – прокомментировали Instagram-пользователи.

Фото: Instagram/kolya_serdiukov

А еще Бородина надумала учить турецкий. В качестве репетитора рассматривает, конечно же, Бурака Озчивита. Поговаривают, что он зачастил в последнее время в Россию.

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