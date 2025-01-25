Бородина прилетела в Турцию за свадебным платьем
Фото: pixabay
Российская телеведущая Ксения Бородина выбрала свадебное платье в Турции, сообщает Zakon.kz.
Показывать наряд жениху суеверная невеста не собирается, но в путешествие его с собой все равно взяла. Именно он и раскрыл причину поездки у себя в Instagram-сторис.
Фото: Instagram/kolya_serdiukov
Еще он там планирует сделать пересадку волос.
"Ну да, без этого же идеальных фоточек с торжества не получится", – прокомментировали Instagram-пользователи.
Фото: Instagram/kolya_serdiukov
А еще Бородина надумала учить турецкий. В качестве репетитора рассматривает, конечно же, Бурака Озчивита. Поговаривают, что он зачастил в последнее время в Россию.
А жена Павла Воли – известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала недавно о лунном календаре стрижек.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript