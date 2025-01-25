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Культура и шоу-бизнес

Бородина прилетела в Турцию за свадебным платьем

Ксения Бородина, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 06:33 Фото: pixabay
Российская телеведущая Ксения Бородина выбрала свадебное платье в Турции, сообщает Zakon.kz.

Показывать наряд жениху суеверная невеста не собирается, но в путешествие его с собой все равно взяла. Именно он и раскрыл причину поездки у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/kolya_serdiukov

Еще он там планирует сделать пересадку волос.

"Ну да, без этого же идеальных фоточек с торжества не получится", – прокомментировали Instagram-пользователи.
Фото: Instagram/kolya_serdiukov

А еще Бородина надумала учить турецкий. В качестве репетитора рассматривает, конечно же, Бурака Озчивита. Поговаривают, что он зачастил в последнее время в Россию.

А жена Павла Воли – известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала недавно о лунном календаре стрижек.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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