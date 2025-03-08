Жених Ксении Бородиной подарил ей сумку за 17 млн тенге на ее 42-летие

Жених российской телеведущей Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков порадовал свою возлюбленную роскошными подарками на 8 Марта и день рождения, сообщает Zakon.kz.

В числе сюрпризов – букет алых роз и сумка Kellу от бренда Hermes, стоимость которой составляет около трех миллионов рублей (примерно 17 млн тенге). Снимками с подарками Ксения поделилась в своем Instagram.

Фото: Instagram/borodylia

Также Бородина опубликовала праздничное видео, на котором задувает свечи на торте.

"Сегодня мне исполнилось 42 года. Годы, действительно, быстро летят, как на этом видео, можно сказать по щелчку пальца, но запоминается в них все самое лучшее всегда. Жить надо так, чтобы от каждого момента получать удовольствие. Вот именно этого я себе и пожелаю. Никогда не смотрите на цифры, только на состояние своей души, порой мне кажется, что когда мне было чуть за 30, я была намного старше внутри себя и сложнее. А сегодня мне 42, и я проживаю свой лучший возраст, лучшие моменты, где-то внутри меня проснулась девчонка, которая долго спала и была совсем не готова к легкости, к тому, чтобы видеть этот мир иначе. Сегодня – мой день, но всех девушек я поздравляю с 8 Марта. Люблю вас, мои хорошие, всем нам женского счастья, здоровья и вечной молодости души", – написала она под постом.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина раскрыла главную тайну, которую скрывала от семьи.