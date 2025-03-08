#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.84
537.4
5.58
Культура и шоу-бизнес

Жених Ксении Бородиной подарил ей сумку за 17 млн тенге на ее 42-летие

телеведущая Ксения Бородина, блогер Николай Сердюков, подарок , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 23:14 Фото: Instagram/borodylia
Жених российской телеведущей Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков порадовал свою возлюбленную роскошными подарками на 8 Марта и день рождения, сообщает Zakon.kz.

В числе сюрпризов – букет алых роз и сумка Kellу от бренда Hermes, стоимость которой составляет около трех миллионов рублей (примерно 17 млн тенге). Снимками с подарками Ксения поделилась в своем Instagram.

Фото: Instagram/borodylia

Также Бородина опубликовала праздничное видео, на котором задувает свечи на торте. 

"Сегодня мне исполнилось 42 года. Годы, действительно, быстро летят, как на этом видео, можно сказать по щелчку пальца, но запоминается в них все самое лучшее всегда. Жить надо так, чтобы от каждого момента получать удовольствие. Вот именно этого я себе и пожелаю. Никогда не смотрите на цифры, только на состояние своей души, порой мне кажется, что когда мне было чуть за 30, я была намного старше внутри себя и сложнее. А сегодня мне 42, и я проживаю свой лучший возраст, лучшие моменты, где-то внутри меня проснулась девчонка, которая долго спала и была совсем не готова к легкости, к тому, чтобы видеть этот мир иначе. Сегодня – мой день, но всех девушек я поздравляю с 8 Марта. Люблю вас, мои хорошие, всем нам женского счастья, здоровья и вечной молодости души", – написала она под постом.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина раскрыла главную тайну, которую скрывала от семьи. 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Димаш Кудайберген трогательно обратился к женщинам
Культура и шоу-бизнес
21:22, 08 марта 2025
Димаш Кудайберген трогательно обратился к женщинам
35-летняя жена попавшего в больницу Петросяна рассказала о его состоянии
Культура и шоу-бизнес
20:11, 08 марта 2025
35-летняя жена попавшего в больницу Петросяна рассказала о его состоянии
Казахстанский блогер сделал предложение любимой и устроил переполох в соцсетях
Культура и шоу-бизнес
16:18, 08 марта 2025
Казахстанский блогер сделал предложение любимой и устроил переполох в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: