Татьяна Буланова в эфире обратилась к молодому мужу, которого давно не видела

В Татьянин день певица Татьяна Буланова стала гостьей программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия", которую ведет шоумен Андрей Малахов, сообщает Zakon.kz.

В эфире артистка призналась, что считает этот день своим личным праздником.

"Муж Валера всегда поздравляет меня подарками", — рассказала Буланова, отметив, что ее супруг, который младше ее на 19 лет, не забывает о важных датах.

Певица живет в Санкт-Петербурге, в то время как ее муж, занятый бизнесом, чаще находится в Москве. В ходе передачи Буланова обратилась к нему с телеэкрана.

"Валера, привет! Я давно тебя не видела", — сказала артистка, добавив, что очень скучает.

Ранее помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала новые фотографии с отдыха на Мальдивских островах.

