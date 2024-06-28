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Никита Кологривый устроил скандал на "Шоу Воли"

актер, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 22:45 Фото: instagram/n.kologrivyy
Российский актер Никита Кологривый, ставший известным благодаря роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", устроил скандал на "Шоу Воли" по просьбе комика Ильи Соболева, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

"В эту же секунду Никита дал отпор Соболеву, перевернул стол Павла Воли со словами "это шоу давно уже мое" и начал крушить студию", – рассказали изданию.

Сам Кологривый тоже опубликовал ролик по поводу снятого шоу. Он рассказал, что волновался, но его поддержали и в целом актер оказался доволен результатом.

"Я очень благодарен ведущим, Павлу Воле и Илье Соболеву. Сделали все красиво, помогли мне. Я получил большое удовольствие", – сказал артист.

Между тем, комик Павел Воля отметил на шоу, что в личной беседе Кологривый показался ему "каким-то нормальным".

Выпуск со звездой "Слова пацана" выйдет 30 июня.

Ранее Кологривый попал на видео во время драки в реcторане в Новосибирске. Тогда он укусил сотрудницу ресторана.

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