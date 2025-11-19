На звезду "Слово пацана" Никиту Кологривого надели смирительную рубашку

Российский актер Никита Кологривый предстал перед общественностью в неординарном одеянии – смирительная рубашка и маска персонажа известного американского фильма Ганнибала Лектера, сообщает Zakon.kz.

В таком виде эпатажный актер появился на премьере сериала "Метод-3". Как пишет Super, с пресс-подхода Кологривого уводил специально обученный человек, а позже он стал участником перформанса в клетке на сцене вместе с другими актерами.

Звезда нашумевшего сериала "Слово пацана" Никита Кологривый появится в третьем сезоне не менее популярного сериала "Метод", в котором сыщик Родион Меглин (Константин Хабенский) возглавит отряд из маньяков, которым предстоит ловить себе подобных. В их числе будут персонажи Кологривого, Льва Зулькарнаева и других актеров.

В начале 2025 года в прокат вышла спортивная драма казахстанского режиссера Даулета Жумабаева "Арлан: Решающий раунд" с Никитой Кологривым.