На звезду "Слово пацана" Никиту Кологривого надели смирительную рубашку
Фото: Instagram/n.kologrivyy
Российский актер Никита Кологривый предстал перед общественностью в неординарном одеянии – смирительная рубашка и маска персонажа известного американского фильма Ганнибала Лектера, сообщает Zakon.kz.
В таком виде эпатажный актер появился на премьере сериала "Метод-3". Как пишет Super, с пресс-подхода Кологривого уводил специально обученный человек, а позже он стал участником перформанса в клетке на сцене вместе с другими актерами.
Звезда нашумевшего сериала "Слово пацана" Никита Кологривый появится в третьем сезоне не менее популярного сериала "Метод", в котором сыщик Родион Меглин (Константин Хабенский) возглавит отряд из маньяков, которым предстоит ловить себе подобных. В их числе будут персонажи Кологривого, Льва Зулькарнаева и других актеров.
В начале 2025 года в прокат вышла спортивная драма казахстанского режиссера Даулета Жумабаева "Арлан: Решающий раунд" с Никитой Кологривым.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript