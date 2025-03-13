Теплые объятия Алсу и Крюкова подогрели слухи об их романе

41-летняя российская исполнительница Алсу 13 марта опубликовала серию фотографий на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На одном из снимков она позирует в обнимку с актером Константином Крюковым.

"Музыка опять накрывает с головой, и я в ожидании своего первого релиза в 2025 году. 21.03.2025 отметьте эту дату в календаре!" – написала Алсу под постом.

Отметим, что Крюков снялся в ее новом клипе на песню "Чужая".

Фанатам певицы понравились новые снимки, и они оставили множество комментариев:

Какая классная пара!

Напоминает клип Энрике Иглесиаса и Сиары.

Очень красивая пара!

Ранее Алсу назвала Земфиру рок-легендой.