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Культура и шоу-бизнес

Алсу сделала неожиданное признание

Алсу сделала неожиданное признание , фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 01:55 Фото: Instagram/alsou_a
41-летняя российская певица Алсу призналась, что с нового года начала заниматься неожиданным делом, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 24 января написала пост на своей странице в Instagram. Оказалось, что артистка начала заниматься биатлоном. 

"Пообещала себе в этом году научиться чему-то новому. Честно говоря, не думала, что это будет биатлон, но это оказалось нереально крутое занятие и ощущения превзошли все ожидания! Готовлюсь к звездной гонке, которая пройдет 2 февраля в Лужниках! Конечно, я не готова блистать профессионализмом и скорее всего приду последней, но это супер мотивация и я однозначно продолжу занятия! Кто молодец? Я молодец", – написала Алсу под постом.

Фанаты певицы восхитились и оставили множество комментариев:

  • Красавица, спортсменка, чемпионка!
  • Какая вы крутая!
  • Как круто видеть Алсу ,которая не перестает удивлять не только нас, но и себя саму. Как долго мы ждали этого. Совсем другой человек!

Ранее Алсу рассказала, как работа с психологом помогла ей решиться на развод

Айсулу Омарова
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