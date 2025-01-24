Алсу сделала неожиданное признание

41-летняя российская певица Алсу призналась, что с нового года начала заниматься неожиданным делом, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 24 января написала пост на своей странице в Instagram. Оказалось, что артистка начала заниматься биатлоном.

"Пообещала себе в этом году научиться чему-то новому. Честно говоря, не думала, что это будет биатлон, но это оказалось нереально крутое занятие и ощущения превзошли все ожидания! Готовлюсь к звездной гонке, которая пройдет 2 февраля в Лужниках! Конечно, я не готова блистать профессионализмом и скорее всего приду последней, но это супер мотивация и я однозначно продолжу занятия! Кто молодец? Я молодец", – написала Алсу под постом.

Фанаты певицы восхитились и оставили множество комментариев:

Красавица, спортсменка, чемпионка!

Какая вы крутая!

Как круто видеть Алсу ,которая не перестает удивлять не только нас, но и себя саму. Как долго мы ждали этого. Совсем другой человек!

Ранее Алсу рассказала, как работа с психологом помогла ей решиться на развод.

