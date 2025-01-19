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Мир

Королева Иордании Рания и Мелания Трамп встретились во Флориде

США, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 07:20 Фото: Instagram/queenrania
Королева Рания прибыла в Вашингтон, где встретилась с будущей первой леди США Меланией Трамп, сообщает Zakon.kz.

Светским событием королева Иордании поделилась на своей странице в Instagram.

"Было приятно вчера пообщаться с новоиспеченной первой леди США Меланией Трамп во Флориде", – подписала фотографию королева.

Встреча прошла в неформальной обстановке. Известно, что обе родились в 1970 году и во время этой дружеской встречи королева и первая леди "обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая благополучие детей, а также улучшение их образования". Эти детали встречи опубликовал секретариат королевы Рании.

"Встреча, за которой последовал обед, является третьей между Ее Величеством и новой первой леди США Меланией Трамп в Соединенных Штатах", – уточнили в сообщении.

В мероприятии, посвященном предстоящей инаугурации приняла участие пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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