#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Культура и шоу-бизнес

Мелания Трамп показала свою закулисную жизнь в Белом доме

Фильм Мелания, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 06:52 Фото: X/FLOTUS45
На YouTube-канале Amazon MGM Studios опубликовали трейлер документального фильма "Мелания" о первой леди США, сообщает Zakon.kz.

Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 30 января. Она расскажет о жизни супруги Дональда Трампа, ее влиянии на политические решения президента и личных амбициях.

"Все хотят знать, так вот оно", – говорит Мелания в ролике.

В центре картины будут 20 дней до инаугурации Трампа в 2025 году. В фильм войдут эксклюзивные кадры важных встреч, частных бесед и ранее не публиковавшихся сцен.

Предположительно Amazon потратила 40 млн долларов, чтобы получить права на данный фильм.

"Понятно, что все будет максимально вылизано и без лишних драм", – отреагировали на видео в комментариях.

Ранее Мелания Трамп отказалась убирать елки в Белом доме для гостей концерта Андреа Бочелли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Мелания Трамп запускает фильм о самой себе
04:39, 13 октября 2025
Мелания Трамп запускает фильм о самой себе
Мелания Трамп показала праздничное украшение Белого дома
08:48, 04 декабря 2025
Мелания Трамп показала праздничное украшение Белого дома
Мелания Трамп готова показать то, что скрыто от общественности
08:55, 27 января 2025
Мелания Трамп готова показать то, что скрыто от общественности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: