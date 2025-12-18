Мелания Трамп показала свою закулисную жизнь в Белом доме

На YouTube-канале Amazon MGM Studios опубликовали трейлер документального фильма "Мелания" о первой леди США, сообщает Zakon.kz.

Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 30 января. Она расскажет о жизни супруги Дональда Трампа, ее влиянии на политические решения президента и личных амбициях.

"Все хотят знать, так вот оно", – говорит Мелания в ролике.

В центре картины будут 20 дней до инаугурации Трампа в 2025 году. В фильм войдут эксклюзивные кадры важных встреч, частных бесед и ранее не публиковавшихся сцен.

Предположительно Amazon потратила 40 млн долларов, чтобы получить права на данный фильм.

"Понятно, что все будет максимально вылизано и без лишних драм", – отреагировали на видео в комментариях.

Ранее Мелания Трамп отказалась убирать елки в Белом доме для гостей концерта Андреа Бочелли.