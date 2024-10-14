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Отар Кушанашвили в своей манере заявил, что поборол рак

журналист, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 20:20 Фото: скриншот видео
Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что завершил основное лечение рака, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Никаких специальных торжеств мы в узком кругу проводить не намерены по поводу того, что я триумфально закончил борьбу с раком", – заявил телеведущий.

Отметим, что телеведущий выписался из больницы. В данное время он находится дома и чувствует себя превосходно. Шоумен признался, что за время болезни сблизился с певцом Валерием Меладзе. По словам журналиста, артист интересуется его здоровьем и спрашивает, как тот успеет привести себя в порядок к ноябрьским съемкам YouTube-программы "КАКОВО?!"

Кушанашвили уточнил, что планирует медленно приводить себя в порядок и к 1 ноября выглядеть как "Джордж Клуни".

"Пока не войду в свою "студию звукозаписи" и не обниму кота – не поверю. Я же говорил вам, раку меня не забороть", – сказал шоумен.

Он также заявил, что его спасла жажда жизни.

"Рак – это не приговор. Это диагноз. Это такая же болезнь. Она жестче, беспощаднее, чем другие болезни. Но ее можно удушить, когда тебя зовут Отар, когда в тебе такая жажда жизни клокочет". Отар Кушанашвили


20 июня 2024 года стало известно, что Отар Кушанашвили попал в реанимацию. Оказалось, что у него рак. 1 октября ему успешно провели операцию и удалили злокачественную опухоль.

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