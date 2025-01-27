Автору хита "Вечно молодой" грозит 10 лет тюрьмы

Сооснователя российской группы "Смысловые галлюцинации" отправили в следственный изолятор (СИЗО) за нападение с ножом на человека. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

По открытой информации, музыкант Владимир Бурдин напал на человека в ноябре прошлого года. После этого его задержали и отправили на принудительное лечение в психдиспансер в Екатеринбурге.

Фото: cyclowiki

Сегодня Свердловский областной суд постановил отправить его в СИЗО до 11 февраля. Похожий случай с ним происходил в 2017 году. Тогда он ранил ножом силовика в магазине в Москве.

Владимир Бурдин был участником "Смысловых галлюцинаций" до 1993 года. Он является автором хита "Вечно молодой, вечно пьяный".

Ранее появилась информация, что Моргенштерн объявлен в федеральный розыск.

