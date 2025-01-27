#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
516.77
542.87
5.33
Культура и шоу-бизнес

Автору хита "Вечно молодой" грозит 10 лет тюрьмы

Автору хита &quot;Вечно молодой&quot;грозит до 10 лет тюрьмы, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 04:20 Фото: wikipedia
Сооснователя российской группы "Смысловые галлюцинации" отправили в следственный изолятор (СИЗО) за нападение с ножом на человека. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

По открытой информации, музыкант Владимир Бурдин напал на человека в ноябре прошлого года. После этого его задержали и отправили на принудительное лечение в психдиспансер в Екатеринбурге.

Фото: cyclowiki

Сегодня Свердловский областной суд постановил отправить его в СИЗО до 11 февраля. Похожий случай с ним происходил в 2017 году. Тогда он ранил ножом силовика в магазине в Москве.

Владимир Бурдин был участником "Смысловых галлюцинаций" до 1993 года. Он является автором хита "Вечно молодой, вечно пьяный".

Ранее появилась информация, что Моргенштерн объявлен в федеральный розыск.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматы начались съемки комедии "Руың кім?"
Культура и шоу-бизнес
17:37, 27 января 2025
В Алматы начались съемки комедии "Руың кім?"
70-летний Джеки Чан завершил съемки нового фильма
Культура и шоу-бизнес
17:18, 27 января 2025
70-летний Джеки Чан завершил съемки нового фильма
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: