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Культура и шоу-бизнес

Моргенштерн объявлен в федеральный розыск

Моргенштерн объявлен в федеральный розыск, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 14:06 Фото: Instagram/morgen_shtern
Следственный комитет России наложил арест на имущество скандально известного рэпера и шоумена Алишера Моргенштерна, а также объявил его в федеральный розыск, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня из Telegram-канала СК РФ.

"Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Алишера Моргенштерна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", – говорится в сообщении, опубликованном 27 января 2025 года.

Как напомнили в СК РФ, ранее сообщалось, что не позднее 21 марта 2024 года фигурант, включенный в реестр иностранных агентов, в одном из мессенджеров и видеохостинге осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.

"Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается", – резюмируется в распространенном в понедельник сообщении.

30 декабря 2024 года Моргенштерн признался, что не смог побороть пагубные пристрастия, поэтому взял перерыв в карьере. 5 января 2025 года стало известно, что после ближайших концертов рэпер планирует лечь в реабилитационный центр. 17 января артист опубликовал в своих соцсетях первый пост из рехаба. А 19 января он отреагировал на информацию об аресте его дома в России.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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