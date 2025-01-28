Актриса Наталья Бочкарева дала совет женщинам, которые посвящают жизнь детям

Фото: Instagram/natalia_bochkareva_official

Наталья Бочкарева откровенно высказалась о материнстве в подкасте "Звездная мама". Актриса уверена, что ставить на себе крест из-за наличия ребенка неправильно, а "прикрываться" материнством – тем более, сообщает Zakon.kz.

Звезда "Счастливы вместе" посоветовала женщинам быть активнее. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official) "Если ты прикрываешься ребенком, ты сама не хочешь развиваться, ты сама не хочешь ничего в своей жизни делать, ты сама не хочешь ничего менять – то тебя ждет крах. Дети вырастают. Здесь нужно понимать, что тебя ждет не просто крах, а мегакрах, когда ты останешься одна ни с чем и будешь говорить о том, что вот я в них вложила, я воспитала. Они не обязаны с тобой сидеть", – высказалась она. Наталья и сама многодетная мама. Артистка воспитывает 18-летнего Ивана, 16-летнюю Марию, а младшему сыну Александру исполнится 2 года в апреле. Ранее певец Беркут обратился к беременной жене.



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