Откровенная фотосессия казахстанской актрисы взорвала соцсети

Казахстанская актриса Жания Джуринская продолжает эпатировать публику откровениями. В этот раз – откровенная фотосессия, сообщает Zakon.kz.

Мама двух детей, одного из которых родила недавно, опубликовала 29 апреля 2025 года в Instagram серию фотографий в черном белье: бандо и слипах.

"Период, когда у меня проходит новая сборка собственной идентификации. После рождения детей минимум год нужен для ментального восстановления, я этому не верила, пока жизнь не показала", – подписала Джуринская пост.

Несмотря на откровенность образа, подписчики актрисы не стали писать про уят, а восхитились ее красотой:

Хороша!

Идеально.

Шик.

О май гад! Что за шикардосные ноги километровые.

Просто огонь!

После двух детей деп осындай фотолар салып, үшіншісіне кетіп қалмаңыз.

Казахская Beyoncé.

Примерно месяц назад, в начале апреля, Жания отходила от пластической операции. Она откровенно призналась, что сделала маммопластику, липофилинг ягодиц и подтянула живот.