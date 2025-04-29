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Культура и шоу-бизнес

Откровенная фотосессия казахстанской актрисы взорвала соцсети

Жания Джуринская, откровенная фотосессия, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 15:06 Фото: Instagram/djurinskaya djurinskaya, vlasova_anasteisha
Казахстанская актриса Жания Джуринская продолжает эпатировать публику откровениями. В этот раз – откровенная фотосессия, сообщает Zakon.kz.

Мама двух детей, одного из которых родила недавно, опубликовала 29 апреля 2025 года в Instagram серию фотографий в черном белье: бандо и слипах.

"Период, когда у меня проходит новая сборка собственной идентификации. После рождения детей минимум год нужен для ментального восстановления, я этому не верила, пока жизнь не показала", – подписала Джуринская пост.

Несмотря на откровенность образа, подписчики актрисы не стали писать про уят, а восхитились ее красотой:

  • Хороша!
  • Идеально.
  • Шик.
  • О май гад! Что за шикардосные ноги километровые.
  • Просто огонь!
  • После двух детей деп осындай фотолар салып, үшіншісіне кетіп қалмаңыз.
  • Казахская Beyoncé.

Примерно месяц назад, в начале апреля, Жания отходила от пластической операции. Она откровенно призналась, что сделала маммопластику, липофилинг ягодиц и подтянула живот.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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