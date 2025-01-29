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Культура и шоу-бизнес

Вера Брежнева появилась на Неделе моды в Париже

Вера Брежнева, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 07:07 Фото: Instagram/ververa
28 января исполнительница хита "Любовь спасет мир" появилась на красной дорожке модного шоу в столице Франции, сообщает Zakon.kz.

27 января в Париже началась Неделя высокой моды. В столицу Франции съехались мировые знаменитости, чтобы посмотреть коллекции именитых дизайнеров. В числе гостей мероприятия была замечена певица Вера Брежнева. Позднее своим пребыванием там певица поделилась в Instagram-сторис.

Оказалось, что она пришла на показ Georges Hobeika. 42-летняя певица предстала на публике в зеленом облегающем платье с открытой спиной длины макси. В комментариях подписчики высоко оценили образ звезды и засыпали ее комплиментами. Однако оказались и те, кому совершенно не понравился наряд Брежневой.

"Платье цвета молодого газона, видимо, должно символизировать свежесть, но отдает бабушкиным сундуком", – прокомментировали хейтеры певицы.
Фото: Instagram/ververa

Ее коллега по сцене Дима Билан показал свежие фотографии со съемок своего нового клипа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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