Вера Брежнева появилась на Неделе моды в Париже
Фото: Instagram/ververa
28 января исполнительница хита "Любовь спасет мир" появилась на красной дорожке модного шоу в столице Франции, сообщает Zakon.kz.
27 января в Париже началась Неделя высокой моды. В столицу Франции съехались мировые знаменитости, чтобы посмотреть коллекции именитых дизайнеров. В числе гостей мероприятия была замечена певица Вера Брежнева. Позднее своим пребыванием там певица поделилась в Instagram-сторис.
Оказалось, что она пришла на показ Georges Hobeika. 42-летняя певица предстала на публике в зеленом облегающем платье с открытой спиной длины макси. В комментариях подписчики высоко оценили образ звезды и засыпали ее комплиментами. Однако оказались и те, кому совершенно не понравился наряд Брежневой.
"Платье цвета молодого газона, видимо, должно символизировать свежесть, но отдает бабушкиным сундуком", – прокомментировали хейтеры певицы.
Фото: Instagram/ververa
Ее коллега по сцене Дима Билан показал свежие фотографии со съемок своего нового клипа.
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