Вера Брежнева появилась на Неделе моды в Париже

42-летняя украинская певица Вера Брежнева посетила показ новой коллекции бренда Off-White в рамках Недели моды в Париже, сообщает Zakon.kz.

Экс-супруга Константина Меладзе предстала перед фотографами в кожаной куртке и в очках с прозрачными линзами. Со слов очевидцев, узнать ее было непросто. Фотографиями певица поделилась у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/ververa

Комментаторы не стали себя ограничивать и направили на певицу волну негатива. Одни посчитали, что эстетика бренда никак не соответствует вульгарности Брежневой. Другие посоветовали ей объединиться в песенный дуэт с многострадальной Седоковой.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева в 2023 году развелась с композитором и продюсером Константином Меладзе. Супруги были женаты восемь лет, но слухи об их романе ходили с 2005 года. Брежнева воспитывает двух дочерей: Соню от Виталия Войченко и Сару от экс-супруга Михаила Кипермана.

Недавно в Париже побывала известная актриса Джулия Робертс. Там она получила знак кавалера Ордена Искусств и литературы.