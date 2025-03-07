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Культура и шоу-бизнес

Вера Брежнева появилась на Неделе моды в Париже

Вера Брежнева появилась в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 04:04 Фото: Instagram/ververa
42-летняя украинская певица Вера Брежнева посетила показ новой коллекции бренда Off-White в рамках Недели моды в Париже, сообщает Zakon.kz.

Экс-супруга Константина Меладзе предстала перед фотографами в кожаной куртке и в очках с прозрачными линзами. Со слов очевидцев, узнать ее было непросто. Фотографиями певица поделилась у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/ververa

Комментаторы не стали себя ограничивать и направили на певицу волну негатива. Одни посчитали, что эстетика бренда никак не соответствует вульгарности Брежневой. Другие посоветовали ей объединиться в песенный дуэт с многострадальной Седоковой.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева в 2023 году развелась с композитором и продюсером Константином Меладзе. Супруги были женаты восемь лет, но слухи об их романе ходили с 2005 года. Брежнева воспитывает двух дочерей: Соню от Виталия Войченко и Сару от экс-супруга Михаила Кипермана.

Недавно в Париже побывала известная актриса Джулия Робертс. Там она получила знак кавалера Ордена Искусств и литературы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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