Максим Галкин и Алла Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой

Исполнительница хита "Миллион роз" Алла Пугачёва и ее муж посетили спектакль "Записки сумасшедших" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Об этом известил общественность сам юморист Максим Галкин, опубликовав небольшое видео, сообщает Zakon.kz.

В описании к ролику ведущий был немногословен. Он лишь поблагодарил режиссера и актеров за невероятный спектакль.

"Счастлив, что побывал", – добавил Галкин.

Согласно данным из различных СМИ, премьера спектакля состоялась 27 января на Кипре в Театре Паттихио. В нем играют всего два актера: Чулпан Хаматова и Максим Суханов. Тема спектакля – поиск идентичности в эмиграции.

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