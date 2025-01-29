Максим Галкин и Алла Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой
Фото: Instagram/maxgalkinru
Исполнительница хита "Миллион роз" Алла Пугачёва и ее муж посетили спектакль "Записки сумасшедших" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Об этом известил общественность сам юморист Максим Галкин, опубликовав небольшое видео, сообщает Zakon.kz.
В описании к ролику ведущий был немногословен. Он лишь поблагодарил режиссера и актеров за невероятный спектакль.
"Счастлив, что побывал", – добавил Галкин.
Согласно данным из различных СМИ, премьера спектакля состоялась 27 января на Кипре в Театре Паттихио. В нем играют всего два актера: Чулпан Хаматова и Максим Суханов. Тема спектакля – поиск идентичности в эмиграции.
Ранее сообщалось, что 29 января 2025 года российскому музыканту и композитору Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет. Юбилей он собирается отметить концертом в Кремлевском дворце.
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