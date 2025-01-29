Дмитрий Маликов в свой юбилей раскрыл один из секретов
Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Сегодня, 29 января 2025 года, российскому музыканту и композитору Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет. Юбилей он собирается отметить концертом в Кремлевском дворце, сообщает Zakon.kz.
Армия поклонников под его новой публикацией оставляет добрые пожелания и комплименты. Также можно встретить и поклонников из Казахстана.
- Какая красивая дата у красивого мужчины.
- Дима, с юбилеем, красивая цифра!
- Пишите, пойте, радуйте! Пусть вдохновение никогда не покидает!
- С днем рождения! Примите поздравления из Алматы.
- Пусть всегда будет все на "5"!!!
- Желаю вам всегда оставаться таким солнечным, добрым и с такой позитивной улыбкой.
Сам же Маликов решил ответить на самый часто задаваемый вопрос, касающийся его секрета молодости:
"Мои фанаты часто спрашивают, как мне удается так хорошо сохраняться. Отвечаю: "Смех продлевает жизнь".
Ранее сообщалось, что мать народной артистки России Ирины Алфёровой отпраздновала 103-летие с дочерью и внучкой. Именинницу поздравили ее самые близкие люди.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript