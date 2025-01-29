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Культура и шоу-бизнес

Дмитрий Маликов в свой юбилей раскрыл один из секретов

Дмитрий Маликов в свой юбилей раскрыл один из секретов, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 11:58 Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Сегодня, 29 января 2025 года, российскому музыканту и композитору Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет. Юбилей он собирается отметить концертом в Кремлевском дворце, сообщает Zakon.kz.

Армия поклонников под его новой публикацией оставляет добрые пожелания и комплименты. Также можно встретить и поклонников из Казахстана.

  • Какая красивая дата у красивого мужчины.
  • Дима, с юбилеем, красивая цифра!
  • Пишите, пойте, радуйте! Пусть вдохновение никогда не покидает!
  • С днем рождения! Примите поздравления из Алматы.
  • Пусть всегда будет все на "5"!!!
  • Желаю вам всегда оставаться таким солнечным, добрым и с такой позитивной улыбкой.

Сам же Маликов решил ответить на самый часто задаваемый вопрос, касающийся его секрета молодости:

"Мои фанаты часто спрашивают, как мне удается так хорошо сохраняться. Отвечаю: "Смех продлевает жизнь".

Ранее сообщалось, что мать народной артистки России Ирины Алфёровой отпраздновала 103-летие с дочерью и внучкой. Именинницу поздравили ее самые близкие люди.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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