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Культура и шоу-бизнес

У российского многоженца Ивана Сухова родился 30-й ребенок

У российского многоженца Ивана Сухова родился 30-й ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 04:25 Фото: Instagram/ivansuxow
Последние несколько месяцев жизнь Ивана Сухова, который называет себя многоженцем, привлекла пристальное внимание общественности. Россиянин буквально прославился после нескольких громких интервью, сообщает Zakon.kz.

Иван Сухов утверждает, что стал отцом уже в 16 лет – в этом возрасте у него родилось 7 детей. Когда он впервые появился на телевидении, число наследников увеличилось до 29, а последний, 30-й ребенок, появился на свет совсем недавно 7 января.

Первая и единственная официальная супруга Сухова Наталья родила в ночь на Рождество. Мальчик это или девочка, многодетный отец не сообщил. Тем временем эксперты студии программы "Пусть говорят" уже призвали проверить этот "гарем", а также условия, в которых растут дети.

Не так давно Иван лично стал гостем программы "Пусть говорят" и привел в студию вторую супругу Анну. Эксперты Первого канала сделали вывод, что именно эта женщина сейчас фактически управляет огромной семьей. Вот только подтвердить это или опровергнуть пока не представляется возможным.

Ранее российский многоженец ответил на обвинения в избиении бывшей жены.

Аксинья Титова
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