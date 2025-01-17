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Культура и шоу-бизнес

Российский многоженец ответил на обвинения в избиении бывшей жены

Многоженец Иван Сухов, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 02:40 Фото: Instagram/ivansuxow
Российский многоженец и отец 30 детей Иван Сухов прокомментировал обвинения в том, что избивает их. Он также сообщил о грядущем улучшении жилищных условий и поблагодарил власти за поддержку, сообщает Zakon.kz.

Одна из резонансных тем сегодня – история многодетного отца Ивана Сухова. У мужчины скоро будет 30 детей, и он не планирует останавливаться на этом.
В интервью блогеру Саше Сулим Иван Сухов подробно рассказал о своей жизни. К примеру, мужчина признался, что они большой семьей живут в трехкомнатной квартире. Как выяснилось, это временная мера – вопрос с жильем решается.

Также Сухов ответил на обвинения бывшей избранницы Юлии Дубилиной, которая на всю страну заявила, что тот бил детей и оказывал давление на своих женщин. Иван постарался объяснить эту ситуацию.

"Я уважаю Юлию и ее выбор. Она – мама моего ребенка, и я благодарен ей за него, плачу алименты. Не знаю, почему меня продолжают обвинять. Ведь была проведена проверка компетентными органами – установлено отсутствие противоправных действий", – сказал он.

Мужчина заверил блогершу, что его семья живет в достатке и ни в чем не нуждается. Ранее певица Нюша тоже показала подросших детей.

Аксинья Титова
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