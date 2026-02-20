#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

У российского многоженца Ивана Сухова родился 31-й ребенок

Скандальный многоженец Иван Сухов из России , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2026 04:59 Фото: Instagram/ivansuxow
Скандальный многоженец Иван Сухов из России в очередной раз стал отцом. У мужчины родился 31-й ребенок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет starhit, о пополнении в семье Ивана сообщил его адвокат Александр Почуев. Защитник добавил, что цель – 50 детей – для его клиента еще актуальна.

Основатель гарема благодарит супругу за здорового сына и надеется, что мальчик станет достойным гражданином и защитником страны.

Это событие произошло параллельно с конфликтом со старшей дочерью Анной. Ее откровения в эфире программы "Пусть говорят" в июне 2024 года стали началом громкого уголовного разбирательства в отношении Ивана.

Девушка публично обвинила отца в сексуализированном насилии.

Сейчас адвокат Ивана намерен добиться полного закрытия уголовного дела и даже видит в рождении ребенка повод для акта милосердия со стороны правоохранительных органов.

Если вина Ивана будет доказана, ему грозит до трех лет колонии.

Ранее 26-летняя дочь Дмитрия Маликова показала, где и как встретила свой день рождения.

Аксинья Титова
