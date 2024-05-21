Трем ведущим музеям Казахстана будет присвоен национальный статус, заявил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 мая 2024 года заявил, что трем ведущим музеям страны будет присвоен национальный статус, сообщает Zakon.kz.

Статус национального присвоят:

Государственному музею искусств РК им. Абылхана Кастеева,

Центральному государственному музею РК,

Национальному музею РК.

"Согласно современным требованиям, музей должен стать передовым институтом, способствующим модернизации общественного сознания. Молодое поколение должно глубоко познавать свою историю и традиции и извлекать уроки из прошлого. В целом, в стране проводится большая и кропотливая работа по сохранению и приумножению историко-культурного наследия. Недавно впервые за многие годы был значительно расширен Национальный перечень нематериального культурного наследия. Прорабатывается вопрос включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО наших национальных традиций "салбурын" и "беташар", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, люди культуры и искусства всегда находились в авангарде исторического процесса, способствуя поступательному прогрессу нашей нации.

"Своим творчеством вы открываете новые грани нашей идентичности, содействуете пробуждению созидательной энергии граждан. Именно поэтому государство принимает последовательные меры для повышения престижа творческих профессий. Так, были существенно увеличены зарплаты работников культуры и архивного дела. По моему поручению были возвращены звания "Халық әртісі"" и "Халық жазушысы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что наш народ всегда ценил своих талантливых сыновей и дочерей. Он проинформировал участников мероприятия о том, что принял решение присвоить Казахскому национальному университету искусств в Астане имя Куляш Байсеитовой.

"Это дань уважения выдающейся певице и талантливым деятелям искусства, оставившим свой след в истории. В конечном счете, это следует понимать как восстановление исторической справедливости. Путь старшего поколения в искусстве достойно продолжает наша современная молодежь. Очень важно поддерживать эту преемственность", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения работников культуры и искусства. Он заявил, что искусство – это душа нации, а культура – ее духовный облик.